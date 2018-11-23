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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Geri geri gelirken otopark görevlisine böyle çarptı

Geri geri gelirken otopark görevlisine böyle çarptı

Güvenlik Kamerası

Otopark Görevlisi Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-(kaza anı)

( KONYA ) KONYA

- Konya’da geri gelen otomobil otopark görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki otoparktan geri geri çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil otopark görevlisine çarptı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın şiddetiyle başını araca vuran görevli adam yere savruldu. Otopark görevlisinin yardımına yine kendine çarpan araç sürücüsü koştu. Otopark görevlisi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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