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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi - TRABZON

Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi - TRABZON

- Kaza yerinden görüntü - Kamyonetten görüntü - Ekiplerin çalışması Trabzon 'da trafik kazası: 1 ölü - Kaldırımda yürüyen işitme engelli kişi, geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdiTRABZON (AA) - Trabzon 'da meydana gelen trafik kazasında işitme engelli bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda bulunan 61 K 8205 plakalı kamyon, aynı iş yerinde çalışan M.K tarafından bulunduğu yerden geri çıkarıldığı sırada kaldırımda yürüyen Abdürrahim Uzuncan'a (80) çarptı.Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İşitme Engelli Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası 

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