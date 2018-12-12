Geri dönüşüme ayrılan beyaz eşyalar felçli köpeklere yürüteç oluyor İzle

--Yürüteçin takılması

--Köpeğin yürüteçle yürümesi

--Beelediye başkan yard. Röp

--Öğrenciler röp

--Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Engelli hayvanlar tekerlekli yürüteç ile hayata tutunuyor- Çevreci minikler ziyaret ettikleri barınakta hayvanlarla bol bol vakit geçirdi İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilen proje kapsamında geri dönüşüme ayrılan beyaz eşyalar, felçli köpeklere umut oluyor. Doğa dostu projeyle kullanım ömrünü tamamlayan eşyalar, felçli köpekler için yürütece dönüştürülürken yürüteçlerine kavuşan köpekler, tekrardan yürüyebilmenin sevincini yaşıyor. Çevreci öğrenciler ise, yürüteçlerine kavuşan felçli köpekleri barınakta ziyaret etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve bir beyaz eşya üreticisi iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ kapsamında felçli hayvanlar için tekerlekli yürüteç geliştirildi. Geri dönüşüme ayrılan beyaz eşyaların parçaları ile üretilen yürüteç, Gaziosmanpaşa Hayvan Tedavi ve Geçici Bakımevindeki felçli hayvanlara hayat oldu. Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanları hayata bağlamak için Gaziosmanpaşa Belediyesi ile iş birliği yapan beyaz eşya üreticisi firma , kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarladı. İstanbul’da ilk olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi ile projeyi yürüten firma, felçli hayvanlar için ürettiği yürüteci, geri dönüşüme giden ürünlerin parçalarından tasarladı. Gaziosmanpaşa Hayvan Tedavi ve Geçici Bakımevindeki engelli hayvanlara kolaylık sağlayacak yürüteçler, aynı zamanda kalıcı felci olmayan hayvanların tedavileri sırasında egzersiz yapabilecekleri birer araç olarak da kullanılabilecek. Felçli sokak hayvanlarının boylarına göre farklı boyutlarda üretilen yürüteçler, hayvanların basamak gibi engelleri rahatlıkla aşması için 3 tekerlekli olarak tasarlandı. Kendi ekseni etrafında dönebilen 3 tekerlek ile engelli hayvanlar basamaklardan rahatlıkla çıkabilecek. Proje hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber, “Yürüme engelli köpeğimizin yürümesini kolaylaştırmak için bir firma tarafından, bir firmanın yardımıyla bir yürüme aparatı yapıldı. Bu firmaya çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Duyarlı firmalarımız, insanlarımız böyle özürlü, yürüme engelli köpeklerimize yapacak oldukları yeni geliştirilmiş aletlerle yardımcı olmalarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Azra Özbucak isimli öğrenci, “Engelli hayvanlara yardımlarda bulunan yeri görmek için geldik. Yürüme olan hayvanlara yardım edildi. Onların hayata bağlanması sağlandı” diye konuştu.

Yardım edilen hayvanları görmeye geldiklerini söyleyen Nehir Akkuş, “Engelli hayvanlara yardım ediyorlar ve biz de bunları görmeye geldik. Burada bir sürü köpek var. Engelli köpeklere yardım ediyorlar. Mesela ayaklarından yürüyemeyen bir köpeğe tekerlekli sandalye gibi tekerlek koymuşlar bacağına ve onun yürümesine yardımcı oluyorlar” şeklinde konuştu.

(SÜ-HK-)

