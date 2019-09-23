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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Geri dönüşüm tesisinde yangın - BURSA

Geri dönüşüm tesisinde yangın - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Söndürme çalışması detayları - İnegöl ilçesindeki tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bursa - İnegöl kara yolu Kalburt mevkisindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde işlenmek için istiflenen plastik ve karton atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Geri Dönüşüm Trol 

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