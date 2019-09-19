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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada İzle

Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada İzle

Yangın anları

Fabrika Geri Dönüşüm Çekim Saldırı Basın Mensupları 

-Saldırmaları
-detaylar

( İSTANBUL )- Yangını söndüreceklerine basın mensuplarına saldırdılar İSTANBUL

- Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran görevliler çekim yapılmasını engelledi. Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevlilere kameralara vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı.
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