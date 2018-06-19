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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti yapıyorlar

Geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti yapıyorlar

Röportajlar

Müzik Aleti Öğretmenler Öğretmen Geri Dönüşüm 

-Etkinlikten görüntü
-Çocukların ürünleri yapması

( İSTANBUL )- Çekmeköylü çocuklar atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor İSTANBUL

- Çekmeköylü çocuklar, atık malzemelerden müzik aletleri, oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ile geri dönüşüm malzemelerini toplayan 5 ile 12 yaşları arasında çocuklar müzik aleti, oyuncaklar yaparak malzemeleri geri kazandırıyor.Çevre bilinci oluşan çocuklar ileri dönüşüm atölyesinde öğretmenleri Gamze Cücenoğlu ile birlikte aktivitelerde bir araya geliyor. Atıkların doğru şekilde değerlendirilme bilincini öğrenen çocuklar her hafta faaliyetlerini sürdürerek, atık malzemeleri yeniden kazandırıyor. İleri Dönüşüm Atölyesi öğretmeni Gamze Cücenoğlu, “Çekmeköy Belediyesi ile beraber burada bir ileri dönüşüm atölyesi yapıyoruz. 5 ve 12 yaş çocuklar arasında atacağımız bir takım ürünleri atmıyoruz. Buraya getiriyoruz. Getirdikten sonra müzik aletleri bir takım kolajlar yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz. Şimdi de bir çalışma yapacağız” dedi.
Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapan Burak İnan isimli öğrenci, “Burada bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Her hangi bir ücret vermeden. Burada yerleri çöp atmıyoruz. Dışarıdan bulduğumuz atıkları toplayıp onları ileri dönüşüm malzemesi dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.

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