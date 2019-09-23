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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

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( BURSA ) -- Ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu! BURSA

İtfaiye Aracı Geri Dönüşüm İtfaiye Eri Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 


- Bursa-Ankara Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yanını çalışanları meraklı gözlerle izledi. Yangın, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, şiddetli rüzgar yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. 5 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eriyle müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada çıkan yangına çalışanlarda müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı çalışanlarda çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangın ana yol üzerinde meydana gelmesi nedeniyle Bursa Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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