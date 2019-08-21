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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın

Geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın

Yangından detaylar

( TEKİRDAĞ )- Dev alevler zifiri karanlığı aydınlattı TEKİRDAĞ

Fabrika Cenin Geri Dönüşüm Sağlık Ekipleri Yükselen 


- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden yardım amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede tüm tesisleri sardı. Alevler geceyi aydınlattı Büyüyen yangın nedeniyle metrelerce yükselen alevler, gecenin zifiri karanlığını aydınlatırken kilometrelerce uzaktan da gözlendi. Gelen yoğun ihbarlar üzerine bölgeye ilçelerden de destek istenerek polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangında zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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