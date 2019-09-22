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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Geri dönüşüm deposunda yangın - TEKİRDAĞ Haberi

Geri dönüşüm deposunda yangın - TEKİRDAĞ Haberi



: - Genel görüntülerGeri dönüşüm deposunda yangın - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Hıdırağa Mahallesi istasyon mevkisindeki bir geri dönüşüm deposunun bahçesindeki hurda naylon balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede yükselen alevler depoya sıçradı.Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Geri Dönüşüm Yükselen Yangına Müdahale 

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