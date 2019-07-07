Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu Video

-Söndürme çalışmalarından görüntü

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Çiğli ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yapılan çalışmalar sonucunda ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

