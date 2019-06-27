Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geri dönüşüm deposu alev alev böyle yandı

Geri dönüşüm deposu alev alev böyle yandı

Depodaki yangın

İtfaiye Aracı Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Etrafta yangını izleyenler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Vatandaşlar yangını film izler gibi izlediler TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Hurda kumaşların bulunduğu depodan yükselen alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Etrafta toplanan onlarca meraklı vatandaş, hem yangını hem de söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek film izler gibi izledi. Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan bir hurda kumaş deposunda meydana geldi. İddialara göre, içeride kimsenin bulunmadığı bir sırada depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracı ve çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale eden ekipler alevleri çevrede bulunan diğer tesislere de sıçramadan kontrol altına almaya çalıştı. Meraklı gözlerle izlediler Çevrede ikamet eden vatandaşlar ise yangın söndürme çalışmalarını meraklı ve dikkatli gözlerle izledi. Kimi kucağındaki bebekle yangını seyrederken kimleri de çekirdek çitleyerek film izler gibi yangını ve söndürmek için yaşanan telaşı izledi. Etrafta toplanan onlarca kişinin yangını izlemesi de dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin 3 saati aşkın süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı