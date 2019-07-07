Geri dönüşüm alanında yangın - İZMİR Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi İzmir 'de geri dönüşüm alanında yangın - Çiğli ilçesindeki geri dönüşüm alanında çıkan yangın hasara yol açtıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Harmandalı mevkisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm alanında çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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