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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek

Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek

-Direnenler detay

--Kepçenin önünde kadın detay
--Kepçeye saldırmaya çalışan detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarında devam edecek. Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlanmıştı. Yapı sahiplerinin tepkileriyle karşılanan yıkım, güçlükle de olsa sürdürülmüştü. Yıkım çalışmalarının yarında süreceği öğrenildi. (ALC
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