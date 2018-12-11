Gerger'de kuvvetli yağış - ADIYAMAN Haberi

- Gerger'de kuvvetli yağış - Gerger ilçesinde bağlı Tillo köyündeki kuvvetli yağıştan detay görüntülerYurtta kış - Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman 'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.Kavşaklarda görev alan trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale ederek, sürücülere uyarılarda bulundu.Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekiplerinin de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptıkları öğrenildi.Yağışların kent genelinde gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - Adıyaman Adıyaman 'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önlerinde su birikintileri oluştu.Yunus Emre Mahallesi Adıyaman - Kahta kara yolu üzerinde iki araç, sağanaktan dolayı yolda mahsur kaldı. Trafik polis ekipleri, yolda oluşan su birikintilerinden dolayı araçların kontrollü geçişini sağladı.Kent merkezinde yoğun yağıştan dolayı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Aracı mahsur kalan sürücü Selim Turan, yaptığı açıklamada, Adıyaman Otogarı'ndan kent merkezine geldiğini ve bu sırada aracının su birikintilerinden dolayı mahsur kaldığını belirterek, "Polis ekiplerine durumu bildirdim. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerine teşekkür ederim." dedi. - KahramanmaraşKahramanmaraş'ta da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri rüzgarın da etkisiyle dökülen ağaç yapraklarını temizledi.