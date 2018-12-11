Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gerger'de kuvvetli yağış - ADIYAMAN Haberi

Gerger'de kuvvetli yağış - ADIYAMAN Haberi

- Gerger'de kuvvetli yağış - Gerger ilçesinde bağlı Tillo köyündeki kuvvetli yağıştan detay görüntülerYurtta kış - Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman 'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.Kavşaklarda görev alan trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale ederek, sürücülere uyarılarda bulundu.Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekiplerinin de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptıkları öğrenildi.Yağışların kent genelinde gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - Adıyaman Adıyaman 'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önlerinde su birikintileri oluştu.Yunus Emre Mahallesi Adıyaman - Kahta kara yolu üzerinde iki araç, sağanaktan dolayı yolda mahsur kaldı. Trafik polis ekipleri, yolda oluşan su birikintilerinden dolayı araçların kontrollü geçişini sağladı.Kent merkezinde yoğun yağıştan dolayı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Aracı mahsur kalan sürücü Selim Turan, yaptığı açıklamada, Adıyaman Otogarı'ndan kent merkezine geldiğini ve bu sırada aracının su birikintilerinden dolayı mahsur kaldığını belirterek, "Polis ekiplerine durumu bildirdim. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerine teşekkür ederim." dedi.
- KahramanmaraşKahramanmaraş'ta da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri rüzgarın da etkisiyle dökülen ağaç yapraklarını temizledi.

Mahsur Kaldı Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı