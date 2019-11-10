Gercüş’te parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu Haberi

-tırmık ve küreklerini bırakıp saygı duruşuna giren parke döşeme ustaları

-köy sokaklarını parke taşı yaparken

-parke taşı ustalarından Süleyman öner ile röportaj

-görüntü detayı



( BATMAN - ÖZEL) BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan işçiler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde çalışan işçiler, saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde parke taşı döşeyen ustalardan Süleyman Öner, "Bugün bizim için çok üzücü bir gün. 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü. Bu sebeple Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bize bu milleti, bu vatanı, bu yurdu emanet eden büyük bir insan için 1 dakika değil bir ömür boyu bile saygı duruşuna gireriz" dedi.





loading...