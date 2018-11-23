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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gercüş'te otomobil menfeze uçtu: 1’i ağır, 3 yaralı

Gercüş'te otomobil menfeze uçtu: 1’i ağır, 3 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Uçan Otomobil 

-Menfezede olan otomobil
-jandarma inceleme yaparken
-Görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında menfeze uçan otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Başarköy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş istikametinden Batman istikametine seyir halinde olan Mehmet Latif Tüzün (35) yönetimindeki 06 GH 244 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp menfeze uçtu. Kazada sürücü Mehmet Tüzün, eşi Elif ve 1 yaşındaki çocukları Sarıya Tüzün yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Latif Tüzün hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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