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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Gercüş'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' semineri - BATMAN

Gercüş'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' semineri - BATMAN

Gercüş'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineri - BATMAN - Jandarma Trafik Timlerin tarafından verilen 'Öncelik hayatın,öncelik yayanın" eğitiminden detay görüntü (drone çekimi) Gercüş'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineriBATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde jandarma tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" konulu seminer verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Arıca ve Kırkat köylerinde trafik ekiplerince trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Daha sonra köylerde farkındalık oluşturulması için uygulama yapan trafik timleri hem sürücülere hem de yayalara broşür dağıttı.
Öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" ile ilgili bilgiler verildi.
Seminerde trafik timleri trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek hususlar ile güvenli oyun alanları konusunda bilgiler aktarıldı.

Trafik Kuralları Jandarma Emniyet Kemeri Farkındalık Yaya Geçidi 

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