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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Gercüş'te fıstık ağaçları aşılanmaya başlandı Haberi

Gercüş'te fıstık ağaçları aşılanmaya başlandı Haberi

Fıstık bahçeleri

Erimli 

-Göz aşısının yapılması
-Ziraat Mühendisi Mesut Tanı'nın konuşması
-Aşı ustası Murat Toy'un konuşması

( BATMAN - HD) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşısı yapılmaya başlandı. Gercüş’te yaygınlaşan fıstık üretiminin daha verimli olabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Özel İdare Müdürlüğünce göz aşısı çalışmalarına başlandı. Tamamen devlet destekli olan proje sayesinde çiftçiler, hiçbir ücret ödemeden daha iyi ve kaliteli verim alacaklar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, projenin amacının aşıya gelmiş fidanları aşılayıp, sıfır maliyetle sarıma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.
Batman merkez ve ilçelerinde 100 bin göz aşısı yapacaklarını anlatan Tanı, “Çiftçiden hiçbir şekilde katkı alınmıyor. Amaç fıstıkta verimin artırılmasıdır. Fıstık bölgemizde ürünü çok yüksek olan bir bitkidir” dedi.
Aşı ustalarından Murat Toy ise, “Proje sayesinde çiftçiler iyi bir verim alacak. Biz daha önce fıstık aşılamasına giderken çiftçiden fıstık başına 1 lira ücret alıyorduk, şimdi ise devlet tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Yakında bu bölge devletin yapmış oldukları proje sayesinde fıstık diyarı olacak” diye konuştu.
(SÖ-MP-Y)
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