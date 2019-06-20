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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gercüş'te asırlık ağaçlar ilgi çekiyor

Gercüş'te asırlık ağaçlar ilgi çekiyor

Çiçekli Köyün tabelası

İsaf Yıldırım Düşmesi Gesi Çiçekli 

-çiçekli köy görüntüsü
-350 yıllık ağaç görüntüsü
-çocukların ağaç üzerindeki görüntüsü
-Köyün yaşlıları ile röportaj
-Görüntü detayı

( BATMAN - ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı, görenleri büyülüyor. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı köyün sembolü haline geldi. Köye gelenlerin hayranlıkla baktığı dut ağacının, yıldırım düşmesi sonucu üçe ayrıldığını belirten köy sakinleri, ağacın dedelerinin dedelerinden kaldığını kaydetti.
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Güneş, dut ağacının köye gelen satıcıların konakladığı yer olduğunu söyledi.

Güneş, "Hayvanlarımız bu ağacın gölgesinde duruyorlardı, onlara ağacın gölgesinde su veriyorduk. Dışarıdan köye gelen misafirlerin gölgesinde ilk beklediği yerdir. Bu ağaç çok eskidir, Köye gelenler merak edip kaç yaşında olduğunu soruyorlar. Biz de 350 dediğimiz zaman şaşırıyorlar. Ben 75 yaşındayım, babam rahmetli 85 yaşında vefat etti, babam da bu ağacın daha önce var olduğunu ve hatırlamadığını söylüyordu bize" dedi.

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