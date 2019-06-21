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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gercüş'te arpa ve mercimek hasadı - BATMAN

Gercüş'te arpa ve mercimek hasadı - BATMAN

- Arpa hasadından görüntü - Detay - Hasadı yapılmış mercimeğin toplanmasından detaylarGercüş'te arpa ve mercimek hasadıBATMAN (AA) - Batman 'ın Gercüş ilçesinde arpa ve mercimek hasadı başladı.
İlçeye bağlı Gökçepınar köyünde ekimi yapılan arpa ve mercimekte çiftçiler için hasat mesaisi başladı.
Çiftçiler rekolteden umutlu.Gökçepınar köyündeki çiftçilerden Burhan Tunç, hasat mesaisinin sürdüğünü belirterek, verimin bu sene geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyledi.

Tunç, "Geçen sene yağış çok azdı ve iyi verim alamadık ama bu sene inşallah daha iyi bir verim alacağız." dedi.

Asad Allah Umutlu 

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