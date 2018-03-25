Gercüş’te 500 yıllık Mor Aho manastırı ziyarete açıldı İzle

-Manastırın eski hali

-Köy ve manastır

-Manastırın yeni hali

-Rahip Edip Daniel ile röportaj

-Genel ve detay



( BATMAN -ÖZEL-HD) BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde Süryanilere ait yaklaşık bin 500 yıllık Mor Aho Manastırı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Gercüş’e bağlı Arıca köyünde bulunan yaklaşık bin 500 yıllık Mor Aho Manastırı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Turizme kazandırılan tarihi manastır ziyarete açıldı. Manastır sorumlusu Rahip Edip Daniel, manastırın daha önce harabe durumda olduğunu belirterek, “Burası rahiplerin inziva yeriydi ancak harabeye dönmüştü. Restore edilmesi çok iyi oldu. Bu konuda destek veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman Valiliği, Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. 2-3 yıldır restorasyon çalışmaları sürüyordu” dedi.



