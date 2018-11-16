Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gerçeği aratmayan tatbikat...Alışveriş merkezine bırakılan bomba böyle etkisiz hale getirildi Haberi

Gerçeği aratmayan tatbikat...Alışveriş merkezine bırakılan bomba böyle etkisiz hale getirildi Haberi

Alışveriş merkezinde görülen bebek arabasındaki bomba

Bomba İmha Uzmanı Eğlence Merkezi Bomba İmha Uzmanları Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-bölgenin güvenlik çemberine alınması
-ekiplerin gelmesi
-polisin çalışmaları
-bomba imha uzmanlarının bombayı fünye ile patlatması
-olayın tatbikat olduğundan habersiz izleyen kalabalık
-bombanın ustalıkla patlatılması
-patlama esansında çıkan gürültü ve patlama anı
-genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın en yoğun alışveriş ve eğlence merkezilerinin başında da gelen Forum Aydın’da vatandaşların güvenliği ve merkezdeki görevlilerin dikkat ve tecrübesini test etmek üzere gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı tatbikatı gerçek zannedenler merakla izlerken, alışveriş merkezine bırakılan bomba da ekipleri tarafından büyük bir ustalıkla patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde alışveriş merkezini kontrol eden Forum Aydın’ın güvenlik görevlileri Zeytin Meydanı’na bir bebek arabası ile bomba dolu bir paket bırakıldığını belirledi. Bunun üzerine durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilerek bölge de güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebek arabasının üzerine zulalanmış paketin bomba olduğundan şüphelenince durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen uzman ekipler bombayı fünye ile patlatırken itfaiye ekipleri de olası yangına karşı tertibat aldı. Tatbikat gereği yaşanan kargaşada yaralanan bir bayan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken, tatbikatı gerçek zanneden bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. “Büyük bir gürültü ile patladı” İçerisine C-4 Tipi sıkıştırılmış patlayıcı bırakılan bebek arabasındaki bomba ekipler tarafından patlatıldı. Tatbikat sırasında bombanın imhası esnasında yaşanan patlama çevredeki vatandaşları heyecanlandırırken, tatbikatı başarı ile tamamlayan ekipler izleyenlerden tam not aldı. Gerçeğini aratmayan ve bazı vatandaşların tatbikat olduğunu bilmediği uygulama tamamlandıktan sonra alışveriş merkezinde hayat normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı