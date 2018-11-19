Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gerçeği aratmayan tatbikat...40 saniyede hayata döndürüldü Haberi

Gerçeği aratmayan tatbikat...40 saniyede hayata döndürüldü Haberi

Tatbikattan detaylar

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Tatbikat 

-Hastaneye müdahale edilmesi
-Ekipten detaylar
-Hastane Kalite Birimi Sorumlusu Gülsüm Oflaz'ın konuşması

( SİVAS )- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Mavi Kod tatbikatı yapıldı SİVAS

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Mavi Kod tatbikatı yapıldı. Tatbikatın senaryosuna göre; hastanenin Radyoloji Onkolojisi servisinde tedavi gören hastanın aniden durumunun kötüleşmesi üzerine görevli hemşirenin Mavi Kod (Hayati Risk) çağrısı verdi. Bunun üzerine acil serviste görevli Mavi Kod ekibi olay yerine gelerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hasta acil serviste bulunan, yoğun bakım servisine götürülerek orada yapılan tıbbi müdahalenin ardından kalbi duran hasta 40 saniyede hayata döndürüldü. Başarılı geçen tatbikat gerçeğini aratmadı. Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istediklerini belirten Hastane Kalite Birimi Sorumlusu Gülsüm Oflaz,"Bugün burada sağlıkta kalite standartları gereği Mavi Kod-2222 tatbikatını gerçekleştirdik. Senaryo gereği Onkoloji biriminde durumu kötüleşen bir hasta için mavi kod çağrısında bulunduk. Acil servis Mavi Kod ekiplerimiz 40 saniye gibi çok iyi bir sürede Onkoloji birimine gelerek hastaya gerekli müdahaleyi yapıp hastanın acil servise transferini gerçekleştirdiler. Burada Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istedik. Mavi Kod tatbikatında hastaya müdahale süresi normalde üç dakikada yapılır. Bizim arkadaşlarımız ise bu sürenin çok çok altında kırk saniye gibi bir zamanda hastaya müdahale etti" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı