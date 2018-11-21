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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı...6 ilin katılımı ile 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu gerçekleştirildi

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı...6 ilin katılımı ile 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu gerçekleştirildi

Arama kurtarma çalışmalarından detaylar

Deprem Akkale Tatbikat Deprem Tatbikat Deprem Senaryosu 

-Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın konuşması
-Vali Canbolat'tan detaylar
-Arama köpeğinden detaylar
-Tatbikat detayları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da afet durumunda koordinasyonun sağlanması için 6 ilin katılımı ile 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu gerçekleştirildi.
Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 'saha ve masa başı' planlı deprem tatbikatı yapıldı. Bursa’da gerçekleşebilecek 5,8 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatta, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaları Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından yerinde denetlendi. Senaryo gereği gerçekleşen depremin ardından enkazdan yaralılar başarıyla kurtarıldı. Deprem tatbikatına Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, ve Yalova illeri de katıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa dahil 6 ilin katılımıyla 5,8 şiddetindeki bir deprem olması durumunda depremi ve afeti nasıl yöneteceğimize dair tatbikat yapıyoruz. Oldukça başarılı geçiyor. Bütün katılımcılara, teşekkür ediyorum. Bursa birinci derece deprem kuşağında olan bir ilimiz. Biz il olarak afet olduğunda bunu nasıl yönetebileceğimizin tatbikatını yapıyoruz. Her zaman hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.
Tatbikata, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Yalova, AFAD Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, UMKE, Bursagaz, Türk Telekom, DSİ 1. Bölge, BUSKİ, EÜAŞ, Bursa OSB İtfaiye, Asil Çelik Bosch, Tofaş, Bursa AKUT, Bursa İHH, BAKUT, ANDA, MAGDER, ASKUT, Bursa 911, İNDAK, İrfan Gençlik, HADAK, SARPDOSK, TRAC Bursa ve Mustafakemalpaşa, İNTRAD, ULRAD arama kurtarma ekipleri katıldı.

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