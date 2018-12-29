Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Geniş kapsamlı operasyon - İSTANBUL

Geniş kapsamlı operasyon - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar İstanbul 'da geniş kapsamlı operasyon - Kentteki 2 bin 617 adrese, bin 650 polisle düzenlenen operasyonda, aranan 903 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 2 bin 617 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 903 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Bu çerçevede dün 02.00 ile 14.00 saatleri arasında, 39 ilçedeki 2 bin 617 adrese, bin 650 polisin oluşturduğu 789 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aranan 903 kişi yakalandı.Yakalananların 2'sinin "adam öldürme", 2'sinin "terör örgütüne üye olma", 187'sinin "yaralama", 114'ünün "hırsızlık", 47'sinin "dolandırıcılık", 42'sinin "silahla tehdit", 18'inin "cinsel istismar ve saldırı", 491 kişinin de diğer suçlardan arandığı belirtildi.Gözaltına alınanlardan 2'si hakkında 20, 17'si hakkında 10, 73'ü hakkında ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Cinsel İstismar Hapis Cezası Dolandırıcılık Terör Örgütü Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı