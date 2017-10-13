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13 Ekim 2017 Cuma günü yayınlandı
Genelkurmay İdlib görüntülerini paylaştı

Genelkurmay İdlib görüntülerini paylaştı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı.

Astana Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib 


TSK ' dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.”
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