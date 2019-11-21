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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti İzle

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti İzle

hayatını kaybettiği hastaneden görüntü

Hastane General Cenaze Kalp Yetmezliği 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Büyükanıt, eşinden 4 gün sonra 79 yaşında hayatını kaybetti.
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