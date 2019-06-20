Genelkurmay 'çatı' davasında karar günü (1) - ANKARA
Genelkurmay "çatı" davasında karar günü (1) - ANKARA - Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önündeki güvenlik önlemleri - Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü genel görünümANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar bugün açıklanacak.
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