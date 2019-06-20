Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın - ANKARA İzle
- Avukat Hüseyin Aydın'ın açıklamasıANKARA - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davayı takip eden avukatlarla birlikte kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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