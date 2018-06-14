Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Isparta’da

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanması

-Kapı girişinde sorular yöneltilmesi ve yanıtsız bırakılması

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Isparta Valilik Anı Defterini imzalaması ve makama geçmesi

-Valilikten ayrılış



( ISPARTA )- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kandil Operasyonu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı ISPARTA



- 40.Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya gelen Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, gazetecilerin Kandil Operasyonu ile ilgili sorduğu sorulara “Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar” şeklinde yanıt verdi. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 40.Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Kentte ilk olarak Tugay’ı ziyaret eden Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Kandil sorularını yanıtsız bıraktı Vali Şehmus Günaydın tarafından valilik binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda karşılanan Orgeneral Hulusi Akar, gazetecilerin Kandil Operasyonu ile ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı. Sorular üzerine Orgeneral Akar, “Hepinize iyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar. Ispartalı hemşehrilerime saygılar sunuyorum” dedi.

Orgeneral Akar, daha sonra Valilik Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra, bir süre Vali Günaydın ile makamda görüştü. Orgeneral Akar daha sonra tekrar 40.Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’ne geçti

