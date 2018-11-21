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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na Katıldı

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na Katıldı

Detaylar

Terörle Mücadele Savunma Sanayi Toplantı Savunma Bakanı Toplantı Tutanağı 

-Azerbaycan savunma bakanı Zakir Hasanov’un konuşmasından detay
-Gürcistan Genelkurmay Başkanı’ından detay
-Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in konuşması
-Detay

( BAKÜ ) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı BAKÜ

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı’na katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi temaslar için geldiği Azerbaycan’da, Azerbaycan ve Gürcistan Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi. Üçüncüsü düzenlenen Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları toplantısına, Orgeneral Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia katıldı.
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan arasındaki askeri ve savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, terörle mücadelede iş birliğinin önemi ve üç ülke arasındaki ortak savunma projelerinin ele alındığı toplantıda konuşan Orgeneral Yaşar Güler, “Bugün 3’üncü toplantımızı icra edeceğiz. Birbirimizle hem ikili, hem de üçlü toplantılar yaparak aramızda, bölgemizde kendimizle ilgili küresel ve bölgesel sorunları görüşmek üzere bir birimizle görüş alış verişinde bulunacağız. Özellikle askeri ilişkilerimiz mükemmel şekilde gelişmektedir. Stratejik seviyeye ulaşmış olan askeri ilişkilerimizi daha üst seviyelere geliştirmek için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki, bugünkü toplantı da da çok olumlu sonuçlar elde edeceğiz ve bunları da önümüzdeki çalışma dönemimize yansıtacağız” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Orgeneral Güler, Korgeneral Hasanov ve Tümgeneral Çaçibaia toplantı tutanağını imzalayacak.
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