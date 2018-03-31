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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ ve Tunceli'deki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ ve Tunceli'deki birlikleri denetledi

Fotoğraflar

( ELAZIĞ -FOTO) ELAZIĞ

General Kuvvet Komutanları Helikopter 


- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ'da birlikleri denetledi. Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte kentte bulunan birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, daha sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Kaldırım ile görüşen Orgeneral Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığına geçerek helikopterle kentten ayrıldı. Akar'a ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
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