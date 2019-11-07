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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

karşılamadan görüntü

Ulusal Marş General Askeri Tören Orgeneral 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i Genelkurmay Karagahı'nda askeri törenle karşıladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, karargah binasına geçerek görüştü.
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