Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü - BAKÜ Haberi

Genelkurmay Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü - BAKÜ Haberi

- Görüşmeden detaylarGenelkurmay Başkanı Güler Azerbaycan 'da - Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiBAKÜ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan 'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin askeri alan da dahil her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı.Aliyev, devlet başkanları arasındaki düzenli toplantıların iki ülke ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ve bu toplantıların ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırdığını belirtti.
Bu yıl Bakü'de Türk asker ve subayların da katıldığı iki askeri geçit töreninin düzenlendiğini hatırlatan Aliyev, özellikle 15 Eylül'de Bakü'nün 100. kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin tüm dünyada büyük ilgiyle izlendiğini ifade etti.
Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliğinin genişletilmesinde, ortak askeri tatbikatların büyük önem taşıdığını vurguladı.Orgeneral Güler de ortak tarih ve kültüre sahip Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin günden güne güçlendiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Aliyev'i kutlayan Güler, Azerbaycan 'ın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.Güler, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, bu konunun Azerbaycan için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu belirtti.
Orgeneral Güler, Cumhurbaşkanı Aliyev'e hediye takdim etti. - Güler - Sadıkov görüşmesiOrgeneral Güler, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kıdemli Orgeneral Necmeddin Sadıkov'la da görüştü.Sadıkov Güler'e Ermenistan - Azerbaycan cephe hattındaki durum hakkında bilgi verdi. Ermenistan'ın işgal politikasının devam ettiğini söyleyen Sadıkov, sorunun çözümünün sadece Azerbaycan 'ın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde mümkün olacağını kaydetti.
Azerbaycan 'ın savunma kapasitesini artırmak için askeri, askeri - teknik ve askeri eğitim alanında Türkiye ile iş birliğini genişlettiğini söyleyen Sadıkov, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, ortak askeri tatbikatların ve karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkat çekti. - Güler, şehitlikleri ziyaret ettiGüler, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri ziyaret etti.Önce Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına çelenk bırakan Güler, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Güler, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.Orgeneral Güler, yarın, Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Şehitlikler Toplantı Askeri Eğitim Uluslararası Askeri Tatbikat 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı