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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'yu resmi törenle karşıladı - ANKARA Haberi

Genelkurmay Başkanı Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'yu resmi törenle karşıladı - ANKARA Haberi

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'u karşılaması - İki ülke milli marşlarının çalınması - Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'nun tören kıtasını selamlaması - Genelkurmay Başkanlığına girişANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çalmasının ardından Tuğgeneral Kollçaku tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

Ulusal Marş General 

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