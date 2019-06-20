Genelkurmay Başkanı Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'yu resmi törenle karşıladı - ANKARA
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'u karşılaması - İki ülke milli marşlarının çalınması - Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'nun tören kıtasını selamlaması - Genelkurmay Başkanlığına girişANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çalmasının ardından Tuğgeneral Kollçaku tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.
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