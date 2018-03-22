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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

Piste bekleyen helikopterler

General Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları Genelkurmay Helikopter 

-Türkiye Suriye bayrakları
-Öncüpınar Hudut bölgünün görüntüsü
-3 ayrı helikopter ile genelkurmay başkanının ayrılması
-Helikopterlerden detaylar
-İha Muhaberi Mehmet Ali Dağ’ın anonsu

( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde 3 helikopter, Suriye sınırındaki 2’nci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar Bölük Komutanlığı pistine indi. Orgeneral Akar, yaklaşık 2 saat kadar Suriye sınırında incelemelerde bulunduktan sonra Gülbaba Hudut Taburu ile Darmık Dağı'ndaki birlikleri ziyaret etti. Akar, incelemelerinin ardından helikopterle Hatay’a hareket etti.
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