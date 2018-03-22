Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

-Türkiye Suriye bayrakları -Öncüpınar Hudut bölgünün görüntüsü -3 ayrı helikopter ile genelkurmay başkanının ayrılması -Helikopterlerden detaylar -İha Muhaberi Mehmet Ali Dağ’ın anonsu
( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde 3 helikopter, Suriye sınırındaki 2’nci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar Bölük Komutanlığı pistine indi. Orgeneral Akar, yaklaşık 2 saat kadar Suriye sınırında incelemelerde bulunduktan sonra Gülbaba Hudut Taburu ile Darmık Dağı'ndaki birlikleri ziyaret etti. Akar, incelemelerinin ardından helikopterle Hatay’a hareket etti.