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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Akar sınırdaki birliklerde denetlemelerde bulundu İzle

Genelkurmay Başkanı Akar sınırdaki birliklerde denetlemelerde bulundu İzle

Helikopterlerin havalanması

General Gesi Askeri Birlik Orgeneral 

-Helikopterlerin uçuşundan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın denetimlerdeki fotoğrafları

( KİLİS -HD) KİLİS

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis’te Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Müşterek Özel Kuvvet Komutanlığı’nın bulunduğu Kilis Çıldıroba Üst bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada askeri yetkililerden bilgi alan Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindekiler, Suriye sırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Kilis’ten ayrıldı.
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