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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Genel Müdür Uzunkaya’dan engelli çalışanlara ziyaret

Genel Müdür Uzunkaya’dan engelli çalışanlara ziyaret

Ziyaretten detaylar

Fabrika Engelli Genç Sivil Toplum Gesi Bulduk 

-Genel Müdür Uzunkaya’nın engelli çalışanlarla buluşması
-Genel Müdür Uzunkaya’nın konuşması

( MANİSA ) - İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Son 15 yılda 380 bin 384 kişinin istihdamına aracılık yaptık" MANİSA

- Manisa’da gerçekleştirilen İstihdam ve Buluşma Günlerinin açılış programına katılan Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan ve engelli 45 gencin fabrikalara üretim yaptığı Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri Yaşam Merkezi’ni (ZEKİ) ziyaret etti. Uzunkaya, son 15 yılda 380 bin engellinin istihdamına aracılık ettiklerini belirterek, ZEKİ Yaşam Merkezi Projesi’nin de Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan ve engelli 45 gencin fabrikalara üretim yaptığı ZEKİ’yi ziyaret etti. MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboğan tarafından karşılanan Genel Müdür Uzunkaya, merkezde atölye açan 5 iş yerinde çalışan engelli gençlerle buluştu. Toplam 45 gencin çalıştığı atölyeleri tek tek gezen Genel Müdür Uzunkaya, merkez hakkında Bölge Müdürü Karaboğan'dan bilgi aldı. Manisa’nın iş gücü piyasasında Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu söyleyen Uzunkaya, "Korumalı iş yeri dediğimiz zihinsel engel taşıyan arkadaşlarımızla ilgili korumalı iş yeri statüsünde Türkiye’de 5 projenin 4’ünün Manisa’da olduğunu görüyoruz. Bu işe öncülük yapan, liderlik yapan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne ve burada sorumluluk alan tüm arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Bakanlık olarak İŞKUR olarak bu projenin bir paydaşı ve bir unsuru olmaktan son derece mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu insanların neleri başardığını neleri birlikte yürüttüğümüzü görme imkanı bulduk. Arkadaşlarımız üretmekten çalışmaktan ve emeklerinin karşılığında bir şeyleri başarıyor olmaktan son derece mutlu. Dün Dünya Engelliler Günüydü. Türkiye tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu noktada sivil toplumuyla, özel müteşebbisiyle engellilerine sahip çıkma adına büyük mesafeler kat etti. Son 15 yılda 380 bin 384 kişinin istihdamına aracılık yaptık. Bunun anlamı çok daha büyük" dedi.

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