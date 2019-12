Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda gençlere manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulacak

-- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

( ANKARA )- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kasapoğlu, “Bağımlılıklarla mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’yla gerçekleştirilecek koordineli çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum”- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Şu an itibariyle 711 hocamız KYK öğrenci yurtlarında gençlere manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirildiler” ANKARA



- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gençlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek manevi danışmanlık ve din hizmeti alacakları protokolü imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde, çocuk ve gençler ile çalışanlara Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Prof. Dr. Ali Erbaş arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii hocası tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bağımlılıkla mücadelesi konusunda protokolün öneminden bahsederek, “Bu protokolün başta gençler, insanlık ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimizi tüm yönleriyle yarınlara hazırlama, bugünlerini daha donanımlı kılma ve spor noktasında spor kültürünü tabana yayma ve sportif başarıyı en yukarıya taşıma görevi olan bir bakanlık, teşkilat. Gençlik, ülkemizin en önemli varlığı. 20 milyon gençle ülkemiz dünyanın en genç nüfusuna sahip. 700 bini aşkın öğrenciyi misafir ettiğimiz yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, ülkemizin dört bir yanında var olan gençlik kamplarımızla ve elbette spor tesislerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bize bu tür iş birliklerini, ortak çalışmaları daha pratik, hızlı ve verimli hale getirdi. Bu kapsamda yaptığımız iş birliklerinden güzel geri dönüşler aldık. Önümüzde aşılması gereken bir mesele olarak bağımlılık konusu var. Pek çok bağımlılık türü var. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’yla gerçekleştirilecek koordineli çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş birlikleriyle gençlerimizi hiçbir kötü alışkanlığın esiri yapmama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Milletlerin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu ifade eden Erbaş, 1 aylık hizmet içi eğitimlerle 711 hocanın göreve başlayacağını söyledi.



Erbaş, “Gençliğin heyecanıyla İslam’ın hakikatleri buluşursa dünya güzelleşecektir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu ilkeyi gençliğe ideal kıldığımızda insanlık huzuru yaşayacaktır. Bu sorumluluk biz yetişkinlerindir. Bunun için gençliğin ve gençlerin farkında olmalıyız. Düşüncesi, hayat tarzı, kılık kıyafeti ne olursa olsun hepsine aynı önemi ve değeri vermeliyiz. Sürekli eleştiri ve olumsuzluk üzerinden değil, rehberlik üzerinden bir iletişimi tercih etmeliyiz. Sadece nasihat değil, gençlerde görmek istediğimiz erdemleri yaşayarak örnek olmalı ve onlara rol model olmalıyız. Toplumun her kesimine din hizmeti sunmak ve din konusunda onları aydınlatmak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasal sorumluluğudur. İki önemli hususun altını çizmek istiyorum; bunlardan birincisi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlere yönelik hizmetlerimizi manevi danışmanlık ve dini rehberlik kapsamında gerçekleştiriyoruz. İkincisi Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışıyoruz. 2013 yılında imzalanan iki protokol ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda başkanlık marifetiyle Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Akabinde 2015 yılında imzalanan protokol ile gençlere yönelik Kur’an eğitiminin yanı sıra manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin de önü açılmıştı. Şu an itibariyle 711 hocamız KYK öğrenci yurtlarında gençlere manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirildiler” ifadelerini kullandı.



