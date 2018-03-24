Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, nikah şahidi oldu

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretler için geldiği Zonguldak'ta nikah şahidi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör'ün oğlu olan ve AK Parti MKYK üyesi olan Burak Güngör'ün nikahına katıldı.

Kozlu ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikahta Burak Güngör'ün şahitliğini yapan Bakan Osman Aşkın Bak, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Genç çiftin nikahını ise Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz kıydı. Bakan Bak'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, Kozlu Kaymakamı da nikah şahitliği yaptı. Çiftin aile cüzdanını gelin Gizem Güngör'e veren Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini de hatırlatarak "Sizlerle bir arada olduğumuz için mutluyuz. Burak kardeşim MKYK üyesi olarak görev yapıyor. Geçen akşam maçtan sonra nikahına davet etti. Ben de takım arkadaşıyız iyi günde kötü günde bir aradayız. Kardeşimiz gerçekten gençlik hareketi içerisinde görev alıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzide bir kardeşimiz. Hanımefendi de ekibe katılıyorsunuz, size de hoş geldiniz diyoruz. Cumhurbaşkanımızın Samsun ve Ordu'da kongreleri var. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın selamını iletiyorum. Afrin'deki Mehmetçiklerimize, aslan parçalarımıza selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bu güzel yuvanın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben tabi cüzdanı gelin hanıma vereceğim. Lazım olduğu zaman kendisinden alırsınız. Her iki aileye de böylesine güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, nikah töreni sonrasında AK Parti Gençlik Kolları Kongresine hareket etti.

