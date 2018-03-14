Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın acı günü



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın halası Sabriye Biber Rize’de son yolculuğuna uğurlandı. Rize’de tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın halası Sabriye Biber (94), Pazar ilçesindeki Sahil Caminde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Biber cenaze namazının ardından aynı ilçenin Akmescit Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri başkan ve temsilcilerinin yanı sıra cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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