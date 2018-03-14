Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın acı günü

Cenazeden görüntüler

( RİZE ) RİZE

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Halas 


- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın halası Sabriye Biber Rize’de son yolculuğuna uğurlandı. Rize’de tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın halası Sabriye Biber (94), Pazar ilçesindeki Sahil Caminde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Biber cenaze namazının ardından aynı ilçenin Akmescit Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri başkan ve temsilcilerinin yanı sıra cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(HFD-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı