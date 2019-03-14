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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da Video

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da Video



: - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlarla buluşması - Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretlerinde bulunması - Bakan Kasapoğlu'nun aile ziyaretinde bulunması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van 'da gençlerle buluştu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiVAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van 'da gençlerle buluştu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.Kasapoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosundaki programının ardından esnafı ziyaret etti.Caddede vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra İpekyolu ilçesindeki Kültür Sokak'ta gençlerle bir araya geldi.Gençlerin "Samanyolu" şarkısıyla karşıladığı Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle bir süre görüştükten sonra, İpekyolu Gençlik Merkezinde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.Bakan Kasapoğlu, fotoğrafçısı Ahmet İzgi'nin Van 'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret ederek, aile bireyleriyle görüştü.

Sivil Toplum Kuruluşu İpekyolu Sivil Toplum 

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