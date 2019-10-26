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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ümraniye’de yüzme havuzunun açılışını yaptı Haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ümraniye’de yüzme havuzunun açılışını yaptı Haberi

Judo ve halk oyunları gösterisi

Spor Merkezi Yüzme Havuzu Uluslararası Yerel Yönetim Halk Oyunları 

-Bakan ve Belediye Başkanının konuşmaları
-Kurdele kesilmesi
-Detay görüntü

( İSTANBUL )- Kasapoğlu: “Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz” İSTANBUL

- Ümraniye Belediyesi kapalı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizin her tarafı denizlerle çevrili. Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz” dedi.
Açılış töreninde gösteri yapan genç judocuların Türk bayrağı açarak asker selamı vermesi ise duygusal anlar yaşattı. Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı sokakta bulunan Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda Ümraniyeli katıldı.
Genç judoculardan Mehmetçiğe destek Açılış programı judo ekibinin gösterisiyle başladı.
Gösterinin sonunda genç judocular Türk bayrağı açarak ‘Mehmetçiğe selam olsun’ yazılı pankartla asker selamı verdi. Bu sırada izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Halk oyunu ve slayt gösterisinin ardından konuşmalara geçildi. “Gençler, dünyanın umudu” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler bizim her şeyimiz. Sadece yarınlarımız değil bugünlerimiz ve sadece bu ülkenin değil dünyanın umudu. O yüzden onların yarınlara hazırlanması için bu ve benzeri tesisler çok önemli. Hamdolsun ki gerek belediyelerimizde gerek hükümetimizin tüm kurumlarıyla gençlerimiz için, yarınlarımız için el birliğiyle var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Bursa’da Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan devasa bir tesisi hizmete açtık. Dün Tekirdağ’daydık. Bugün de Ümraniyemizde güzel bir tesisi pek çok branşta hizmet verebilecek kapasitede olan bir tesisi hizmete açıyoruz. Bir yandan şer odaklarıyla uğraşırken diğer yandan da milletimize, memleketimize hizmet yolunda hiçbir ara vermeksizin el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Bakan, yeni havuzların da müjdesini verdi “Millet olarak hamdolsun son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde pek çok aşamada ulaştırmadan sağlığa, sağlıktan ticarete, sanayiye, spora kadar devasa yatırımları ve ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik” diyen Bakan Kasapoğlu, “Bu tesisler insanlarımızın etkin kullanmasıyla daha anlamlı. Sporu tabana yayma politikamıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu çerçevede ‘yerel yönetim odaklı spor’ anlayışımızla hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yerel yönetimler bizim bu yolda en önemli paydaşımız. Ümraniyemize kazandırılan bu tesis sadece tek bir branş değil pek çok branşı içinde bulunduruyor. Ve halkımıza aralıksız bir şekilde hizmet sunacak kapasiteye sahip olması nedeniyle önemli bir tesis. İnşallah yeni havuzlarımızı da en kısa sürede belediyemizle birlikte tamamlayacağız. Şimdiden Ümraniyemize, gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.
“Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz” Bakan Kasaoğlu konuşmasının devamında, “Ülkemizin her tarafı denizlerle çevrili. Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz. Olmadı yazları mobil havuzlarla ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ projemizle birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah ülkemizin dört bir yanından milletimizi, memleketimizi, şanlı bayrağımızı temsil eden uluslararası alanda, olimpiyatlarda şampiyonlar çıkaracağız” dedi.
Konuşmasının ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na tablo hediye etti. “Ümraniyemizde deniz yok ama dört bir tarafı havuz olacak” Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak sportif yatırımlarımızdan biri olan kapalı yüzme havuzu ve spor merkezimizin çalışmalarını tamamladık ve bugün açılışı gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar daha tercih edilebilir bir Ümraniye için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle ilçemizde eğitime, kültüre ve sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu spor merkezinin sizlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyorum. Ümraniyemizde deniz yok ama gerçekleştireceğimiz güçlü projelerde ilçemizin dört bir tarafında havuzlarımız olacaktır. Ümraniye’yi spor şehri haline getirmek istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışı yapılan kapalı yüzme havuzunu gezdi. (GE-EY-
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