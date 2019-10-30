Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan üniversiteli gençlere müjde

-YÖK Başkanının konuşması

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( ANKARA )- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Genç Ofislerimizi üniversitelerimize açarak, adeta gençlerimizin ayağına gitmiş olacağız" ANKARA



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında üniversite kampüslerinde ‘Genç Ofisler’ kurulacağı müjdesini verdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında üniversite kampüslerinde ‘Genç Ofisler’ kurulması için işbirliği protokolü imzalandı. Gençler bu ofisleri kullanarak kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecek. Ayrıca gençler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına da katılabilecek. Söz konusu ofislerde gençler faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek hem de iş hayatına hazırlanacak. Protokolle birlikte Türkiye genelindeki Gençlik Merkezi sayısının ise 310’dan 600’e çıkması hedefleniyor.“Niteliğin yanında Gençlik Merkezlerinin sayısını da artırmamız gerekiyor”Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin sayı ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Türkiye genelinde 300’ü aşkın Gençlik Merkezi olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz burada bilim, sanat, kültür, spor başta olmak üzere pek çok faaliyeti gerçekleştiriyor. Daha da zenginleştirmemiz gereken merkezler bunlar.Niteliğinin yanında sayısını da artırmamız gerekiyor. Bugün sizlerin de işbirliğinde Genç Ofislerimizi üniversitelerimize açarak, adeta gençlerimizin ayağına gitmiş olacağız. Üniversitelerimizde gençlerimizin ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilenmiş olacağız. Sporu herkes için düşünüyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini önemsiyoruz. Kampüslerimizdeki spor olanakları bu çerçevede önemli. Tabii ki bu konudaki hassasiyeti somut noktalara ulaştırmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.“Gönüllülük kültürümüzün ve hayat felsefemizin özünü oluşturuyor”Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bizim ülke olarak ne kadar özverili bir toplum olduğumuz tüm dünyanın malumu. Bu ölçülebilir bir kavram değil. Gençlerimizin kişiselleşmeyi, bencilleşmeyi ön plana alan bazı yaklaşımları var. Gençlerimizi bunlardan korumamız lazım. Kolektif anlayışa, ‘ben’ değil ‘biz’ ruhuna sahip gençlik yetiştirmek istiyoruz” dedi.

YÖK ‘Geleceğin Meslekleri’ başlıklı bir kongre düzenleyecekYÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç ise, “Sahip olduğumuz potansiyeli değere dönüştürmemiz hususunda toplumda hepimize düşen ciddi görevler var. Bu protokol aracılığı ile yükseköğretim sistemindeki öğrencilerimizin sosyal sorumluluk algılarının, eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bağımlılıkla mücadelede gençlerimizin farkındalığının arttırılması ve bu hususlar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ana gayemizdir. Gençlik Ofisleri yürütülen ve yürütülecek çalışmalar ile ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta Yükseköğretim Kurulunda ‘Geleceğin Meslekleri’ başlıklı bir kongre gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayla sahadaki ihtiyacı gidermek üzere ve akademideki çalışmaları artırmak için spor ve egzersiz psikolojisi, spor fizyoterapisi ve sporda beslenme gibi alanları içeren lisansüstü program sayımızı arttıracak, bu programların yaygınlaştırılması hususunu gündeme alacağız” şeklinde konuştu.

Gönüllülük seçmeli ders olarak yaygınlaşacakİmzalanan protokol çerçevesinde Türkiye’de bir bakanlık üniversite kampüslerinde kendine ilk kez bir yer açmış ve kurduğu ofisler sayesinde gençlere birebir ulaşmış olacak. ‘Genç Ofisler’, üniversite gençlerinin gönüllülük faaliyetlerini hayata geçirmelerinin yanı sıra onlara kariyer planlamaları noktasında da fırsatlar sunacak. Toplumda sosyal barışın sağlanmasına yönelik projelerin üretileceği Genç Ofisler, üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacak. Üniversitelerde ayrıca gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk seçmeli ders olarak yaygınlaşacak. YÖK ise imzalanan protokol gereğince tüm imkanlarını ‘Genç Ofisler’in kullanımına sunacak.



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