Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrencilerle buluştu İzle

- İstanbul Erkek Lisesi’ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sizlerden talebi ve ihtiyacı olan arkadaşlarımızı proje noktasındaki desteklerimize mutlaka başvurmanızı rica ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İstanbul Erkek Lisesi’nde söyleşiye katıldı.

İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek spor şöleni olan Sporfest ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerin antrenman yaptığı noktaları ziyarette bulundu. Okul kütüphanesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayarak spora yönelik projelere verilen desteğin devam edeceğini ifade etti.

Öğrencilere bundan sonraki süreçte bakanlıkla irtibat halinde olmalarını söyleyen Bakan Kasapoğlu konuşmasında, “Fırsat buldukça gençlerle bir arada olmaya gayret gösteriyorum. Gençler bizim için çok ayrıcalıklı, çok önemli. En büyük ümidimiz gençlerimiz. Bunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Çünkü her birinizin ayrı bir değersiniz. Yapacağımız çalışmalar, faaliyetle hep sizlerle iç içe olması gerekiyor” dedi.

Okul ziyaretlerini sıklaştıracağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı, hem bizlerin sizlerden alacağı enerji çok önemli. Sizlerle dolaştıkça ayrı bir enerji alıyorum. Her birinizin ayrı faaliyet sahaları var. İşte biz bu faaliyetlerle meşgul geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin 2019 yılı gönüllülük yılına büyük katkı sağlayacağını inandığını söyleyen Kasapoğlu, “Bizim sizin için yapabileceklerimiz de çok önemli. Bakanlık olarak hakikaten çok ciddi imkanlarımız var. Proje desteklerimiz var. Proje desteklerine her biriniz başvurabilirsiniz. Çok geniş bir alanı söz konusu. Örneğin robotik ile ilgili, sosyal bilimlerle ilgili, hatta yüzme ile ilgili bir proje getirilse hem madden hem manen destekleme durumumuz var. Sizlerden talebi ve ihtiyacı olan arkadaşlarımızı proje noktasındaki desteklerimize mutlaka başvurmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.