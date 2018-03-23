Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Dış güçler karşılarında TSK'nin çelik iradesini gördü' - HATAY
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Dış güçler karşılarında TSK'nin çelik iradesini gördü" - HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın valiliğe ziyareti - Detaylar - Bakan Bak'ın konuşması"Dış güçler karşılarında TSK'nin çelik iradesini gördü" - Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Sınırımızın hemen yanında bir terör koridoru, bir terör devleti kurmaya çalışan işbirlikçiler, dış güçler karşılarında Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelik iradesini gördü. Çok şükür gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuyla (TSK) hem bölgeye barışı taşıdı hem de terör yuvalarını dağıttı" - "Bu operasyon bazılarının dediği gibi bir işgal operasyonu değildir, bir barış operasyonudur. Oradaki vatandaşlara, Kürt olsun, Arap olsun, onlara terör örgütünce yapılan baskının, zulmün, ülkemize karşı terör tehdidinin dağıtıldığı, ortadan kaldırıldığı bir operasyondur"HATAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sınırımızın hemen yanında bir terör koridoru, bir terör devleti kurmaya çalışan işbirlikçiler, dış güçler karşılarında Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelik iradesini gördü. Çok şükür gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuyla (TSK) hem bölgeye barışı taşıdı hem de terör yuvalarını dağıttı" dedi. Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret eden Bak, yaptığı konuşmada, dün Afrin'de el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.Bak, şehitlerin kanlarıyla sulanan toprakların ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Tabii Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü operasyonda şehitlerimiz oldu, oluyor. Gazilerimiz oluyor ama sınırımızın hemen ötesinde yuvalanmış terör örgütlerini dağıtmamız, onları ortadan kaldırmamız çok önemli. Sınırımızın hemen yanında bir terör koridoru, bir terör devleti kurmaya çalışan işbirlikçiler, dış güçler karşılarında Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelik iradesini gördü. Çok şükür gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuyla (TSK) hem bölgeye bir barışı taşıdı hem de terör yuvalarını dağıttı. Tabii oradaki süreç, malum bu terör örgütleri YPG/PKK bütün işlerini hep kalleşçe, tuzak kurarak yaptığı için orada da el yapımı bombalar şeklinde tuzaklar mevcut. Onları tabii arındırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ilgili birimlerimiz çalışıyor. Bu tip olaylarla da karşılaşıyoruz."Afrin'e barışın geldiğini aktaran Bak, insanların yüzlerinde yaklaşık 6 yıldır terör örgütünün baskısı altında nasıl bir zulüm yaşadığını gördüklerini dile getirdi. - "Türk milletinin sevgisini, saygısını şefkatini götürmüştür"Bak, TSK'nin bölgeye Özgür Suriye Ordusu ile beraber yürüttüğü operasyonla barış götürdüğünü yineleyerek "İnsanlara gülmeyi, barışı, şefkati, Türk milletinin sevgisini ve saygısını götürmüştür. Onların bu yüzlerindeki ifadeleri de gördükçe hakikaten bu milletin, bu ordunun ne kadar büyük bir millet, ordu olduğunu görüyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.Zeytin Dalı Harekatı'nın yenilenme ve destek operasyonu olduğunu vurgulayan Bak, "Nasıl Celabrus'u, nasıl Fırat Kalkanı'nda o bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti destekledi, orada yeniden hayatın kurulmasını, okulların açılmasını, sosyal yapının yürütülmesini sağladıysa, buradaki süreçte de aynı şeyler yapılacak. Afrin bölgesindeki sosyal dönüşümün, barışın ve hayatın devamının sağlanması için Hatay Valiliğimize çok büyük görev düşüyor." dedi. - "İşgal operasyonu değildir, bir barış operasyonudur"Bak, Mehmetçiklerle gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:"Bu operasyon bazılarının dediği gibi bir işgal operasyonu değildir, bir barış operasyonudur. Oradaki vatandaşlara, Kürt olsun, Arap olsun, onlara terör örgütünce yapılan baskının, zulmün, ülkemize karşı terör tehdidinin dağıtıldığı, ortadan kaldırıldığı bir operasyondur. Her zaman tüm tarih boyunca da gördüğümüz gibi Türk ordusu gittiği her yere barışı, sevgiyi ve kalkınmayı getirmiştir, hep bu böyle olmuştur. Dolayısıyla da ordumuzla Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz."Osman Aşkın Bak, ÖSO'yu da operasyon anında gösterdikleri kahramanlıktan dolayı tebrik etti.Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların hepsini ortadan kaldıracak güce sahip olduklarının altını çizen Bak, harekatın başarılı bir şekilde gittiğini ve bundan sonra da çok daha iyi olacağını aktardı.Bak, spor alanında Hatay 'ın ihtiyacı olan yatırımların da en kısa zamanda yapılacağını söyledi.
Vali Ata da bundan sonraki süreçte Afrin'deki kamusal hizmetlere valilik olarak destek vereceklerini dile getirerek "TSK orada sadece terör örgütlerini temizlemekle kalmadı, yerel halkı da esaretten kurtarmış oldu. Hayatın normale dönmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.