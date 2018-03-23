Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Bu topraklara kimse operasyon yapamaz' - HATAY Haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Bu topraklara kimse operasyon yapamaz' - HATAY Haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Bu topraklara kimse operasyon yapamaz" - HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Bak'In konuşması"Bu topraklara kimse operasyon yapamaz" - Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Ülkemiz üzerinde kimsenin operasyon yapmasına asla müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi kararlılığı, iradesi, askerimizin özverisi, milletimizin desteğiyle beraber, kim olursa olsun bu topraklara kimse operasyon yapamaz" - "5 bin tır dolusu silah yoluyorsun. Niye yolluyorsun? Barış için mi yolluyorsun? O tünelleri, yapılan tahkimatları gördük. Ne oldu? İnlerinde o silahları, o depoları imha ettik"HATAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Ülkemiz üzerinde kimsenin operasyon yapmasına asla müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi kararlılığı, iradesi, askerimizin özverisi, milletimizin desteğiyle beraber, kim olursa olsun bu topraklara kimse operasyon yapamaz." dedi.
Bak, yapımı devam eden 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulunmasının ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.Partililere hitap eden Bak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini, bin yıldır bu topraklarda vatan için mücadele edildiğini söyledi.

Ordunun harekatı sivillerin kılına zarar gelmeden yürüttüğünün altını çizen Bak, "Oraya biz barış götürüyoruz. Oraya biz Türk milletinin şefkatini götürüyoruz. Türk milletinin yiğitliğini götürüyoruz. Kucaklamasını götürüyoruz. Sevgimizi götürüyoruz." diye konuştu.
Bu topraklarda barış istediklerini ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:"Ülkemiz üzerinde kimsenin operasyon yapmasına asla müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi kararlılığı, iradesi, askerimizin özverisi, milletimizin desteğiyle beraber, kim olursa olsun bu topraklara kimse operasyon yapamaz. 5 bin tır dolusu silah yoluyorsun. Niye yolluyorsun? Barış için mi yolluyorsun? O tünelleri, yapılan tahkimatları gördük. Ne oldu? İnlerinde o silahları, o depoları imha ettik. Oralara girdik onların yolladığı cephaneliği, silahları gördük. Ne için yolladılar, DEAŞ ile mücadele için mi ? Hayır. Oyun yapmak için, oyun kurmak için. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle o bütün oyunları teker teker bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz."Osman Aşkın Bak'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Mehmet Öntürk de eşilik etti.

Cephane Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı