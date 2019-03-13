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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, kaymakamlık yaptığı Beytüşşebap’ta davul zurnayla karşılandı

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, kaymakamlık yaptığı Beytüşşebap’ta davul zurnayla karşılandı

-GELEN HEYHET HELİKOPTER

Başkan Adayı Kaymakamlık Davul Zurna Helikopter 

--SELAMLAŞMA
--DAVUL ZURNA HALK OYUNLARI
--KONUŞMALAR
--YÜRÜYÜŞ ESNAF
--HELİKOPTER GİDİŞ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, kaymakamken görev yaptığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2012 yılında kaymakam olarak görev yapan Baydaş yıllar sonra ikinci memleketi olan Beytüşşebap’ı ziyaret etti. Helikopterle Beytüşşebap Alay Komutanlığı’na gelen İhsan Selim Baydaş’ı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan karşıladı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik’i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Baydaş, Beytüşşebaplılarla bir araya geldi. Davul zurnayla karşılanan Bakan Yardımcısı Baydaş, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra esnafı ziyaret etti. Baydaş ilçeye yıllar sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “6 yıl evvel buradan veda ederek ayrılmıştım. Şimdi 6 yıl aradan sonra tekrar buraya geldim. Hasret gidermeye geldik. Kıymetli bir kardeşimiz belediye başkan adayı buradayken ben kaymakamken beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Onlara gönülden destek vermeye geldik. Kaymakam beyin şahsında herkese teşekkür ediyorum. Gönlümüzde en mutena yerlerden biridir. Biz meslek icabı çok gezdik. Gezdiğimiz yerlerden de hep hatıralarla gittik. Beytüşşebap gönlümüzde kendimizi buralı hissediyoruz. Sağ olsun Ankara’ya gelenler bizleri ziyaret ediyor” dedi.
Bakan Yardımcısı Baydaş, Beytüşşebap’ta 31 Mart’tan sonra birçok yatırımın yapılacağının sözünü verdi. Bakan Yardımcısı Baydaş, daha sonra helikopterle Şırnak merkeze hareket etti. (SG-YRT
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