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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gençlik Parkı'nda 'gondol' kazası - ANKARA

Gençlik Parkı'nda 'gondol' kazası - ANKARA

Gençlik Parkı'nda "gondol" kazası - ANKARA - Gençlik Parkı'nda "gondol" kazası - Olay yerinden detaylarGençlik Parkı'nda "gondol" kazası - Lunaparkta, platforma çarparak hasar gören gondolda bulunan 12 kişi kazayı yara almadan atlattıANKARA (AA) - Gençlik Parkı'ndaki lunaparkta bulunan gondol, platforma çarptı.Lunaparktaki eğlence araçlarından gondolun platform demirine çarparak hasar gördüğü ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi.Bu sırada gondolda bulunan 12 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Ancak büyük korku yaşayan bazı vatandaşların işletmeciden şikayetçi olduğu öğrenildi.Gondolun bir ucuyla platformun parçalandığı kazada, ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Polis Sağlık Ekibi Forma 

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